Wäre die Amazon-Aktie (WKN: 906866) im Jahre 1999 noch ein hervorragendes Investment gewesen? Zweifellos: Ja. Auch wenn sich damals die Dotcom-Blase ordentlich aufgepustet hat und auch Amazon in diesen Tagen zeitweise auf fast 100 Euro geklettert ist, so wäre die Performance doch bemerkenswert gewesen. Bis heute notiert die Amazon-Aktie schließlich auf einem Aktienkursniveau von über 2.500 Euro. Oder anders ausgedrückt: Dein Einsatz hätte sich in den letzten ca. 21 Jahren noch einmal ver-25-facht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...