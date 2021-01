DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Sonstiges

Tele Columbus AG: Tele Columbus schließt Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Plön erfolgreich ab



14.01.2021 / 10:00

PRESSEMITTEILUNG

Gigabit-Internet für 46 Gemeinden in Schleswig-Holstein

Tele Columbus schließt Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Plön erfolgreich ab

- Infrastrukturprojekt nach drei Jahren Bauzeit beendet

- Gigabit-Internet für 12.000 Haushalte in 46 Gemeinden

- Zukunftssichere Infrastruktur durch Vollglasfaserversorgung

Berlin, 14. Januar 2021. Nach über drei Jahren Bauzeit hat die Tele Columbus AG den Ausbau des FTTH-Glasfasernetzes im Kreis Plön erfolgreich beendet. 46 Gemeinden des Landkreises sind nun an die leistungsstarke Infrastruktur angeschlossen, die rund 12.000 Haushalten schnelles Internet mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s ermöglicht. Das Glasfasernetz wurde nach Projektabschluss an den Zweckverband für Breitbandversorgung im Kreis Plön übergeben. Die pepcom GmbH, eine Tochtergesellschaft der Tele Columbus AG, betreibt nun das neue Netz und beliefert unter der Marke PŸUR alle angeschlossenen Haushalte mit schnellem Internet, TV und Telefon.

Eines der größten Breitbandprojekte des Landes Schleswig-Holstein nahm mit dem Spatenstich im Juni 2017 seinen Anfang, das nach Vollendung der vier Bauabschnitte im Landkreis letztlich eine Gesamtlänge von ca. 700 Kilometern erreicht hat. Neben den nun rund 12.000 versorgten Haushalten können noch weitere 4.000 Haushalte auf Wunsch an das neue Netz angeschlossen werden. Im Rahmen der Ausbauarbeiten wurden insgesamt 8.400 Hausanschlüsse verlegt. Tele Columbus und der für den Glasfaserausbau gegründete Zweckverband für Breitbandversorgung im Kreis Plön stellen mit dem erfolgreichen Projektabschluss die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der ländlichen Gemeinden sicher.

Durch die moderne Vollglasfaserversorgung (FTTH: Fiber To The Home), bei der die Glasfaser erst unmittelbar beim Kunden endet, werden Internetgeschwindigkeiten im Gigabitbereich erreicht. Außerdem kann das Netz bei steigendem Datenverkehr jederzeit aufgerüstet werden, ohne dass weitere Tiefbauarbeiten nötig sind. Abhängig von der Nachfragesituation können somit auch Bandbreiten deutlich oberhalb von einem Gigabit realisiert werden. Privatkunden mit einem geringeren Bandbreitenbedarf stellt PŸUR kostengünstige Internettarife mit Datenraten von 120, 200 und 500 Mbit/s zur Verfügung.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss unseres ambitionierten Infrastrukturprojekts im Kreis Plön. Mit dem kommunalen Glasfasernetz haben die ländlichen Gemeinden eine hervorragende Grundlage für ihre technologische Zukunft geschaffen. Dieser Projektabschluss ist ein weiteres Puzzle-Teil in den ehrgeizigen Plänen der Tele Columbus Gruppe, den Glasfaserausbau in Deutschland maßgeblich voranzutreiben", fasst Frank Hornberger, Geschäftsführer der pepcom GmbH, den Abschluss des Projektes zusammen.

"Es ist schön zu sehen, wie sich unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für Breitbandversorgung im Kreis Plön und unsere intensive Kundenberatung vor Ort ausgezahlt hat. In rund 230 Bürgersprechstunden und 65 Informationsveranstaltungen konnten wir den Großteil der Haushalte von den Vorzügen einer modernen Netzinfrastruktur überzeugen. Wir konzentrieren uns nun auf den Betrieb des Glasfasernetzes und werden auch unseren Kunden im Kreis Plön in Zukunft maßgeschneiderte Angebote für schnelles Internet, hochauflösendes Fernsehen und Telefonie unterbreiten können", sagt Rüdiger Schmidt, Chief Sales Officer Housing Industry & Infrastructure der Tele Columbus AG.

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke P?UR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

