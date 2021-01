Hamburg (ots) - Ihr großer Tag soll ganz speziell werden: Ronja Forcher, 24, und Schauspielkollege Felix Briegel, 23, stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Am liebsten möchte die "Bergdoktor"-Schauspielerin draußen in der Natur heiraten, verrät sie gegenüber GALA (Heft 3/2021, ab heute im Handel). Klar ist bereits jetzt: "Fleisch wird es bei unserer Hochzeit nicht geben. Nachhaltiges Handeln ist enorm wichtig." Vor vier Jahren lernten sich Ronja und Felix auf der Theaterbühne kennen. "Ich dachte: Wow, der ist schon nicht so schlecht!", so die Österreicherin über ihre erste Begegnung. Vergangenen Sommer hielt Felix um ihre Hand an.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014862/100863194