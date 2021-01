Der Auftrag geht an Dauer-Partner Electronic Arts (EA) vorbei, der zuletzt mehrfach an der Aufgabe gescheitert war. Das neue Studio hat hingegen bewiesen, wie gut es solche Titel umsetzen kann. Nachdem Disney die Marke Lucasfilm Games wiederauferstehen ließ, übernimmt die Firma wieder die Aufsicht über die Star-Wars-Spiele und startet nun ein neues Projekt. In den letzten Jahren erhielt Electronic Arts (EA) die Rechte für neue Titel im Star-Wars-Universum, doch dieses Mal entschied sich Lucasfilms anders. Die Disney-Tochter nominierte Massive Entertainment für die Spielentwicklung. Das...

