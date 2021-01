Ein Garten oder zumindest Balkon sowie eine schnelle Internetleitung haben sich in der Corona-Krise zu entscheidenden Kriterien bei der Immobiliensuche entwickelt. Die Finanzierbarkeit des Miet- oder Kaufobjekts steht zwar gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten naturgemäß ganz oben bei der Wohnungssuche und ist daher für 59% sehr wichtig. Bestimmte Ausstattungsmerkmale haben bei der Immobiliensuche aber deutlich an Bedeutung gewonnen, wie eine repräsentative Studie des Immobilienportals DeinNeuesZuhause.de unter 1.000 Befragten zeigt.

