Südzucker: Ganz kleine Schritte

Südzucker (WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004) konnte zuletzt in einigen Geschäftsbereichen kleine Erfolge einfahren. Dagegen bleibt das traditionelle Geschäft mit Zucker schwierig.

Keine Überraschungen

Der Konzern hatte bereits Mitte Dezember 2020 vorläufige Ergebnisse zu den ersten neun Monaten (1. März bis 30. November 2020) des Geschäftsjahres 2020/21 vorgelegt. Nun gab es genauere Zahlen, jedoch keine großen Überraschungen. Einmal mehr galt es auch die Folgen der Corona-Pandemie zu bedenken.

Die Umsatzerlöse lagen konzernweit bei 5,089 Mrd. Euro und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 5,028 Mrd. Euro. Während der Umsatz im Segment CropEnergies leicht zurückging und in den Segmenten Zucker und Frucht auf Vorjahresniveau lag, stieg er im Segment Spezialitäten laut Unternehmensangaben moderat an.

Südzucker-Chart: Börse Stuttgart

Zucker-Segment bereitet Kopfzerbrechen

Im wichtigen Segment Zucker konnte sich der SDAX-Konzern über gestiegene Zuckererlöse freuen, dafür musste Südzucker mit einer deutlich geringeren Absatzmenge fertig werden. Neben einer geringeren Zuckererzeugung machten sich auch die COVID-19-Effekte bemerkbar.

