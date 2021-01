Berlin (ots) - WELT Nachrichtensender berichtet am 15. und 16. Januar live vom 33. Parteitag der CDU. Am Freitag stehen bis 21 Uhr die Reden von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und CSU-Chef Markus Söder auf dem Programm. Moderator im WELT-Studio ist Jens Reupert und Reporter in Berlin Michael Wüllenweber. Am Samstag wird von 9 bis ca. 12.30 Uhr der neue CDU-Vorsitzende gewählt. Aus dem WELT-Studio informieren Michael Wüllenweber, Alexander Siemon und Fanny Fee Werther.



