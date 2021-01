HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk nach Eckdaten für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst 103 Euro belassen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller habe im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als gedacht, doch liege der Ausblick unter den Erwartungen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte will seine Erwartungen für 2021 nun beim Umsatz leicht und beim operativen Gewinn deutlich senken./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

