Frankfurt (www.fondscheck.de) - Laut Hubert Heuclin von BNP Paribas hat das neue Jahr hat angefangen, wie das alte aufgehört hat - mit hohen Zuflüssen in ETFs und vor allem in Aktien-ETFs, so die Deutsche Börse AG.Andreas Schröer von Lang & Schwarz melde "unfassbar hohe Umsätze" für den Jahresanfang. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...