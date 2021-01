Der Wasserstoff-Highflyer Plug Power startet am Donnerstag schwächer in den deutschen Handel. Doch Anleger sollten sich davon nicht verunsichern lassen: Nach der starken Rallye in den letzten Wochen und Monaten sind leichte Gewinnmitnahmen durchaus gesund. Diese Kursmarken sind jetzt wichtig. In der Spitze rauschte die Plug-Power-Aktie am Donnerstag an der Frankfurter Börse um 6,5 Prozent auf 54,70 Euro in die Tiefe. Sollten sich die Tagesverluste ausweiten, dürfte die Aktie die Kurslücke im Bereich ...

