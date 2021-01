Der Goldpreis versucht sich an einem technischen Rebound, doch er trifft bereits sehr früh auf Widerstand von der fundamentalen Seite. Was kann man aus dem Chartbild ableiten? Rahmenbedingungen beim Gold Die US-Realrenditen steigen weiter, während die Inflationserwartungen aufwärts gerichtet sind. Goldpreis Chart auf Tagesbasis (Quelle: IG, DailyFX) Rebound könnte auf Widerstand treffen Nach dem starken Einbruch am letzten Mittwoch, erreichte der ...

