Kostenloses Webinar: Die Welt der Derivate - wie funktionieren Hebelprodukte?

Werbung



Das neue Jahr begann an der Börse vielversprechend: Der DAX® konnte direkt zu Jahresbeginn über 14.000 Punkte steigen und ein neues Allzeithoch erreichen. Die Frage, ob der Trend weiterläuft oder es in nächster Zeit zu Rücksetzern kommt, müssen Sie für sich selbst entscheiden.



Hebelprodukte bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedenste Marktmeinungen umsetzten. Gleichzeitig haben sie den Ruf, riskant und höchst spekulativ zu sein. Eins steht fest: Mit Derivaten kann viel Geld gewonnen, aber auch verloren werden.



Umso wichtiger, die Funktionsweise von Hebelprodukten zu verstehen und zu wissen, welche Kennzahlen bei der Beurteilung der verschiedenen Hebelprodukte entscheidend sind. In unserem kostenlosen Zoom-Webinar geben wir Ihnen das allgemeine Rüstzeug an die Hand, um sich mit Hebelprodukten vertraut zu machen. Nutzen Sie die Chance und erfahren Sie, wie die Hebelwirkung eigentlich zu Stande kommt und wann sie die Produkte am besten einsetzen. Dann können Sie selbst entscheiden, ob Hebelprodukte für Sie es eher unnütze Vehikel oder doch sinnvolle Finanzinstrumente sind.



Das kostenlose Webinar beginnt heute, am Donnerstag, 14.01.2021 um 18:30 Uhr.



Am Webinar teilnehmen



Bitte beachten Sie, dass wir dieses Webinar über Zoom anbieten. Über folgenden Link können Sie im Voraus die Teilnahmevoraussetzungen überprüfen .



Telefonische Einwahldaten:

Deutschland: +49 3056 79 5800 oder + 49 695 050 2596

Webinar-ID: 967 486 881 04

Kenncode: 462643



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!





In der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Webinar: "Expertenwissen Hebelprodukte - welche Details sollten Sie beachten?"



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?