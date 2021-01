Unterföhring (ots) -- Neue Miniserie mit dem Oscar® nominierten und Emmy® Preisträger Bryan Cranston ("Breaking Bad") in der Hauptrolle- Die zehnteilige Serie ab 18. Januar auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Link zum Trailer-Download: https://we.tl/t-IEH48WWYCt Sky präsentiert ab 18. Januar die Showtime®-Miniserie "Your Honor" mit Golden Globe®-Preisträger Bryan Cranston, der nicht nur Hauptrolle spielt, sondern die Serie auch produzierte. Die zehnteilige Miniserie wurde von CBS-Studios in Zusammenarbeit mit King Size Productions produziert. "Your Honor" ist immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Your Honor":In der zehnteiligen Thrillerserie spielt Cranston den angesehenen Richter Michael Desiato aus New Orleans, dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wurde und Fahrerflucht beging. Dieser Vorfall zwingt Desiato zu einem Spiel mit hohem Einsatz, Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen.SAG-Award-Preisträger Michael Stuhlbarg ("Call Me By Your Name") spielt Jimmy Baxter, das gefürchtete Oberhaupt einer kriminellen Familie. Die Emmy- und Golden Globe® nominierte Hope Davis ("For the People") ist als seine scheinbar noch gefährlichere Ehefrau Gina zu sehen. In weiteren Roolen spielen Carmen Ejogo ("Selma"), Isiah Whitlock Jr. ("The Wire"), und Sofia Black-D'Elia ("The Night Of"). Maura Tierney (Golden Globe® für "The Affair") hat einen Gast-Auftritt als Fiona McKee, eine furchtlose Staatsanwältin, die in Desiatos Gericht einen brisanten Fall betreut. Amy Landecker ("Transparent"), Emmy-Preisträgerin Margo Martindale ("The Americans"), Lorraine Toussaint ("Orange Is the New Black"), Chet Hanks ("Empire"), Lamar Johnson ("The Hate You Give"), Blair Underwood ("Dear White People") und Lilli Kay ("Chambers") sind weitere Gaststars.BAFTA®-Gewinner Peter Moffat ("The Night Of", "Undercover") fungiert als Showrunner, ausführender Produzent und Autor zahlreicher Episoden. Robert and Michelle King ("The Good Fight", "The Good Wife", "Evil") und Liz Glotzer "(Evil", "The Good Fight") wirken ebenfalls als ausführende Produzenten. Der Emmy nominierte und BAFTA-preisgekrönte Regisseur Edward Berger ("Patrick Melrose") produzierte und inszenierte die ersten drei Episoden von "Your Honor"."Your Honor", produziert von CBS Studios in Zusammenarbeit mit KingSize Productions, basiert auf der israelischen Serie "Kvodo", kreiert von Ron Ninio und Shlomo Mashiach. Bryan Cranston, James Degus, Rob Golenberg, Alon Aranya, Ninio, Mashiach, Ram Landes, Ron Eilon und Danna Stern fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Den Weltvertrieb von "Your Honor" verantwortet die ViacomCBS Global Distribution Group.Facts:Originaltitel: "Your Honor", Miniserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2020. Produziert von CBS Studios in Zusammenarbeit mit KingSize Productions. Ausführende Produzenten: Bryan Cranston, James Degus, Rob Golenberg, Alon Aranya, Ron Ninio, Shlomo Mashiach, Ram Landes, Ron Eilon, Danna Stern. Darsteller: Bryan Cranston, Michael Stuhlbarg, Hope Davis, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., Sofia Black-D'Elia.Ausstrahlungstermine:Ab 18. Januar wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung immer montags um 20.15 Uhr mit einer Episode pro Woche auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de (http://www.info.sky.de) abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter http://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland (http://www.facebook.com/SkyDeutschland) und www.instagram.com/skydeutschland (http://www.instagram.com/skydeutschland).Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 