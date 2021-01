DGAP-Ad-hoc: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

AlzChem Group AG: Starkes Ergebnis - EBITDA deutlich, Umsatz leicht oberhalb der Prognose für das Geschäftsjahr 2020



14.01.2021 / 11:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Trostberg, 14. Januar 2021 - Nach einem überaus positiven Geschäftsverlauf zum Jahresende wird die AlzChem Group AG das Geschäftsjahr 2020 beim Umsatz leicht und beim bereinigten EBITDA deutlich oberhalb der zuletzt abgegebenen Prognose abschließen. Die Gesellschaft geht nunmehr davon aus, im Geschäftsjahr 2020 einen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhten Konzernumsatz von in etwa 379 Mio. Euro zu erwirtschaften (2019: 376,1 Mio. Euro; letzte Prognose: stabil bis leicht rückläufig). Das bereinigte EBITDA wird deutlich auf mindestens 53 Mio. Euro steigen (2019: 50,1 Mio. Euro; letzte Prognose: stabil bis moderat rückläufig). Die Gründe für die sehr positive Entwicklung liegen in der Erholung der Gesamtmärkte, insbesondere in der stark gestiegenen Nachfrage aus der Pharmaindustrie und dem Automobilbereich. Die oben genannten Zahlen sind vorläufig. Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 werden am 19. März 2021 bekanntgegeben. 14.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

