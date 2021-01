Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11.00 Uhr 55,79 Dollar und damit um 0,48 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 52,69 Dollar und damit um 0,13 Prozent tiefer als am Vortag.Marktbeobachter erklärten den leichten Rückgang der Ölpreise mit der jüngsten Entwicklung ...

