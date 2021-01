Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen sich vom stärksten Konjunktureinbruch seit der Finanzkrise nicht ins Bockshorn jagen. Der Dax gewann am Donnerstagvormittag 0,4 Prozent im Plus und lag knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann ein halbes Prozent auf 3634 Zähler.

Den vollständigen Artikel lesen ...