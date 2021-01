Märkte um 12: DAX kämpft sich nach oben

Der DAX kann am Donnerstagmittag leichte Kurszuwächse verbuchen und sich damit der 14.000-Punkte-Marke annähern. Euphorie will jedoch nicht so recht aufkommen. Unter anderem, weil die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 corona-bedingt um 5,0 Prozent geschrumpft ist.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,2% 13.968 MDAX +0,5% 31.476 TecDAX -0,1% 3.288 SDAX +1,3% 15.460 Euro Stoxx 50 +0,2% 3.625

HELLA mit positiven Branchen-News

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Automobilwerte und Zulieferer profitieren unter anderem von guten Nachrichten vonseiten des Autozulieferers HELLA (WKN: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22).

Bildquelle: Pressefoto HELLA

Südzucker hat es nicht leicht

In der zweiten Reihe sorgt außerdem Südzucker (WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004) für Aufsehen. Allerdings nicht gerade in einer besonders positiven Weise. Der Konzern hat insbesondere im Zuckergeschäft nicht nur mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, sondern auch mit Problemen wie Trockenheit und einem verstärkten Schädlingsbefall in einigen Rüben-Anbaugebieten zu kämpfen.

