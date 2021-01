Das Robert-Koch-Institut (RKI) spricht sich erneut dafür aus, mehr Arbeitnehmern das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen, und beruft sich dabei auf das nötige Vertrauen als zentrale Komponente. Angesichts weiterhin hoher Corona-Zahlen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) an Arbeitgeber appelliert, Beschäftigten mehr Homeoffice zu ermöglichen. "Jetzt schützt die Heimarbeit die Gesundheit von uns allen - dazu brauchen wir noch mehr verantwortungsvolle Arbeitgeber", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Heimarbeit brauche Digitalisierung und Vertrauen - beides bleibe ...

