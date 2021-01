Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die erste Woche des Jahres 2021 hat die Gemüter von Investoren in US-Staatsanleihen aufgewühlt, die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stiegen um 20 Basispunkte von 0,91% auf 1,11%, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management.Hauptgrund hierfür sei die Einigung im US-Kongress zum Jahresende auf ein 900 Mrd. USD schweres Fiskalprogramm in Kombination mit den Ergebnissen der Stichwahl in Georgia gewesen. Ein vereinigter demokratischer statt eines geteilten Kongresses rufe geradezu nach einer erfolgreichen Umsetzung des US-Regierungsprogramms. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...