Zürich (www.fondscheck.de) - Fisch Asset Management steigert in einem von Volatilität und großen Herausforderungen geprägten Geschäftsjahr 2020 die verwalteten Kundenvermögen um zehn Prozent auf CHF 11,8 Mrd. (EUR 10,9 Mrd.), so Fisch Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...