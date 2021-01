Saskatoon (Saskatchewan, Kanada), 14. Januar 2021 -MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO, OTC: MGROF, FWB: 0C0) ("MustGrow" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es durch die Ausübung von rund 3,2 Millionen Optionsscheinen auf den Erwerb von Stammaktien zu einem durchschnittlichen gewichteten Ausübungspreis von 0,48 CAD pro Aktie über 1,5 Millionen CAD eingenommen hat.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus der Ausübung der Optionsscheine für die Weiterentwicklung seiner auf dem Senfkorn basierenden Pflanzenschutztechnologien sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. MustGrow hat sich den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns zunutze gemacht, um Krankheiten, Schädlinge und Unkraut mit einem natürlichen Biopestizid in Lebensmittelqualität zu bekämpfen.

Nach der Ausübung verfügt das Unternehmen nun insgesamt über rund 40,7 Millionen ausstehende Stammaktien (Stand: 13. Januar 2021).

"Unsere Aktionäre haben durch die kontinuierliche Ausübung von Optionsscheinen ihre beträchtliche Unterstützung unter Beweis gestellt, was unseren Kassenbestand auf über 3,1 Millionen CAD erhöht hat", sagte Corey Giasson, CEO von MustGrow. "Ein Teil der Einnahmen wird verwendet werden, um die revolutionären Wirkstoffe in unserer Pipeline zu beschleunigen, einschließlich unserer bahnbrechenden Feldstudien in Kolumbien, wo wir daran arbeiten, eine potenzielle Lösung zur Bekämpfung der Bananenkrankheit Fusarium-Welke TR4 bereitzustellen."

Ausgabe von Aktienoptionen und Optionsscheinen

Darüber hinaus hat MustGrow 50.000 Aktienoptionen (jeweils eine "Option") an einen kürzlich ernannten Berater ausgegeben. Jede Option berechtigt ihren Inhaber, innerhalb von 5 Jahren nach dem Ausgabedatum eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis zu erwerben, der anhand der Preisbestimmungspolitik der CSE ermittelt werden wird. Sämtliche Optionen und diesen zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum. Die Ausgabe der Optionen unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die CSE.

Darüber hinaus hat MustGrow 100.000 Optionsscheine auf den Erwerb von Stammaktien (jeweils ein "Optionsschein") an einen Berater von MustGrow ausgegeben, um die Arbeit an Studien von MustGrow über die Fusarium-Welke TR4 in Kolumbien fortzusetzen. Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis zu erwerben, der anhand der Preisbestimmungspolitik der CSE ermittelt werden wird. Sämtliche Optionsscheine und diesen zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum. Die Ausgabe der Optionsscheine unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die CSE.

Über MustGrow

MustGrow (CSE: MGRO, OTC: MGROF, Frankfurt: 0C0) ist ein börsennotiertes landwirtschaftliches Biotechunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher, wissenschaftsbasierter biologischer Lösungen für hochwertige Nutzpflanzen, einschließlich Obst und Gemüse, und andere Industrien konzentriert.

MustGrow hat eine zu 100 Prozent unternehmenseigene natürliche Lösung entwickelt, die bereits von der US-Umweltbehörde EPA genehmigt wurde. Die Lösung nutzt den natürlichen Abwehrmechanismus des Senfkorns, um die Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen. Es wurden über 110 unabhängige Tests durchgeführt, die die sicheren und wirksamen Vorzeigeprodukte von MustGrow validiert haben.

Das Produkt im Granulatformat ist von der EPA in allen wichtigen US-Bundesstaaten und von der PMRA (Pest Management Regulatory Agency) von Health Canada als Biopestizid für hochwertige Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse zugelassen. MustGrow hat daraus nun ein flüssiges Format namens TerraMG entwickelt, das nach einer behördlichen Genehmigung durch Standard-Tropf- oder Sprühgeräte ausgebracht werden könnte, wodurch Funktionalität und Leistungsmerkmale verbessert werden.

Darüber hinaus könnte diese neue aus Senfkorn gewonnene Technologie weitere Anwendungen in unterschiedlichen Branchen finden - von der Bodenbehandlung vor der Aussaat bis zur Krankheits- und Schädlingsbekämpfung nach der Ernte.

Das Unternehmen verfügt über 40,7 Millionen ausgegebene und ausstehende Stammaktien (50,6 Millionen Aktien auf voll verwässerter Basis). Nähere Einzelheiten erhalten Sie unter www.mustgrow.ca.

FÜR DAS BOARD

"Corey Giasson"

Director & CEO

Tel: +1-306-668-2652

mailto:info@mustgrow.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar, die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von MustGrow beeinflussen können.

Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen am Gebrauch von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "erwartungsgemäß", "Budget", "schätzt", "beabsichtigt", "rechnet mit" bzw. "rechnet nicht mit", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Handlungen oder Ergebnisse "eintreten" oder "erzielt werden" "können", "könnten", "würden", oder "dürften".

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von MustGrow wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht gewährleistet werden, dass sie die erwarteten Folgen für - oder Auswirkungen auf - MustGrow haben werden.

Diese Risiken sind im Prospekt von MustGrow und anderen regelmäßig von MustGrow bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen (verfügbar unter www.sedar.com) im Detail beschrieben. Die Leser werden wegen genauerer Informationen über MustGrow, die den darin angegebenen Einschränkungen, Annahmen und Anmerkungen unterliegen, auf diese Unterlagen verwiesen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

2021 MustGrow Biologics Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55111Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55111&tr=1



