Für Sennder geht es weiter steil nach oben. Das Logistik-Startup aus der Bundeshauptstadt konnte jetzt in einer Finanzierungsrunde 160 Millionen US-Dollar einsammeln. Deutsche Logistik-Startups sind auf dem Vormarsch, wie einige erfolgreiche Finanzierungsrunden von Cargo One, Instafreight oder Forto im Jahr 2020 zeigten. Auch Sennder erhielt im vergangenen Jahr mit 100 Millionen Dollar eine üppige Summe von Investoren. Diese Summe konnten die Berliner Unternehmer nun noch einmal übertrumpfen. Weitere 160 Millionen Dollar konnten in einer aktuellen ...

