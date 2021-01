DJ Novartis: Ligelizumab bekommt von FDA "Breakthrough-Therapy"-Status

Von Colin Kellaher

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Gesundheitsbehörde FDA hat dem Medikament "Ligelizumab" zur Behandlung von Nesselsucht (chronische spontane Urtikaria) des Schweizer Pharmakonzerns Novartis den Status "Therapiedurchbruch" zuerkannt. Das Mittel soll bei Patienten eingesetzt werden, die an der Hautkrankheit leiden und die auf eine H1-Antihistamin-Therapie nur unzureichend ansprechen, teilte Novartis mit. Mit dem Status "Breakthrough-Therapy" will die FDA die Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln beschleunigen, welche für die Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen vorgesehen sind, damit die Patienten so schnell wie möglich Zugang dazu erhalten.

January 14, 2021 07:04 ET (12:04 GMT)

