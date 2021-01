Bis Anfang 2020 lief es für die Delta Air Lines-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden, im Bereich der Hürde um 60,79 US-Dollar aus 2018 toppte das Papier kurzzeitig. Allerdings verhagelt erst der Corona-Crash einen weiteren Aufschwung und zwang den Wert bis Mitte Mai auf 17,51 US-Dollar wieder abwärts. Seitdem herrscht wieder ein klarer Aufwärtstrend, innerhalb dessen konnte Delta Air Lines in den Bereich von rund 44,00 US-Dollar vordringen. Die letzten Handelstage seit Anfang Dezember werden jedoch von Abgaben begleitet, dieser kleine Abwärtstrend könnte sich allerdings noch als bullische Flagge entpuppen und einen Anstieg an eine mittelfristige Hürde aus 2017/18/19 ermöglichen.

EMA 50 wichtige Support

Solange Delta Air Lines innerhalb des laufenden Abwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...