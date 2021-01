Delivery Hero, PayPal, Airbnb, Moderna & Co: Impfhersteller und Tech Unternehmen an den Börsen gefragt

Die vielen Maßnahmen in der aktuellen Krise erschweren den Aufschwung der Weltkonjunktur in enormen Maße. Während sich viele Unternehmen und Branchen in einer wirtschaftlich besonders prekären Situation befinden, gibt es auch einige Gewinner der Krise. Insbesondere die "Stay at home"-Aktien wie der Essenslieferdienst Delivery Hero oder der Bezahldienst Paypal sind Profiteure in der aktuellen Zeit. Aber auch die Vermietungs-Plattform Airbnb oder der amerikanische Impfstoffhersteller Moderna überzeugen die Anleger.

Starkes Wachstum bei Delivery Hero

Der Berliner Lieferdienstservice Delivery Hero SE (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) profitiert von "Stay at home" wie kaum ein anderes Unternehmen, denn während Restaurants seit einigen Monaten geschlossen sind boomt der Lieferservice. Dem Essenslieferdienst gelang es darüber hinaus Ende des Jahres 2020 die Zustimmung der südkoreanischen Kartellbehörden für die Übernahme des dort ansässigen Lieferdienstes Woowa zu erhalten. Die Akquisition des koreanischen Marktführers in Höhe von EUR 3,6 Mrd. wird vor allem durch Delivery Hero Aktien und Eigenkapital finanziert.

