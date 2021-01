Der Fahrtenvermittler Uber baut sein Angebot Uber Green mit Elektro- und Hybridautos in Nordamerika massiv aus. Nach dem Start in 15 Städten im vergangenen September hat Uber angekündigt, den Dienst in 1.400 weiteren Städten Nordamerikas verfügbar zu machen. Laut US-Medienberichten soll die starke Expansion von Uber Green aber vorerst auf die USA und Kanada begrenzt sein - von Europa ist dort nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...