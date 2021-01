BYD liegt gut im Rennen. Im Jahr 2020 schafften gleich zwei Modelle den Sprung in die Top 10 der meist verkauften Elektroautos in China. Die Aktie bleibt aussichtsreich.China ist und bleibt der wichtigste Automarkt der Welt. Zwar wurden 2020 rund 6,8 Prozent weniger Autos (19,3 Millionen Einheiten) verkauft, jedoch stieg gleichzeitig der Absatz an NEVs um 9,8 Prozent auf 1,1 Millionen Einheiten. In diesem wichtigen Segment hat sich BYD eine gute Ausgangsposition erarbeitet.

