Die Aktien des Softwaregiganten SAP mit Sitz in Walldorf, Bundesland Baden-Württemberg, bewegen sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal. Aktuell haben die Papiere wieder den unteren Be-reich dieses Trendkanals erreicht. Es bietet sich eine Long-Chance!AnalyseDer kurzfristige Aufwärtstrend ist bei den Aktien von SAP seit Wochen klar intakt. Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend sind bisher stets an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals ausgelaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...