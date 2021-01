Bei der Vorstellung der neuen Renault-Strategie namens Renaulution hat der französische Autobauer unter anderem einen Prototyp des Renault 5 gezeigt. Der gewandet sich modern und traditionell zugleich. Er ist der Blickfang auf Renaults Strategie-Event am Donnerstag: Der Protototyp des Renault 5 soll zeigen, wie sich der französische Autobauer, dessen Elektro-Portfolio so schnell wächst wie kaum ein anderes, die Verbindung zwischen Moderne und Tradition vorstellt. https://t3n.de/news/wp-content/uploads/2021/01/mov-renault-5-prototype-0121.mp4 Geht der Renault 5 in Serie? Er sollte… Basierend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...