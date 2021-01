Obwohl das Pandemie-Jahr 2020 der Startup-Branche schwer zugesetzt hat, stieg die Anzahl der Investments in Jungunternehmen. Die investierte Summe war jedoch geringer. Im Jahr 2020 erhielten mehr deutsche Startups frisches Kapital als noch im Vorjahr - und das trotz der Coronakrise. Die Anzahl der getätigten Finanzierungsrunden stieg um rund sechs Prozent auf insgesamt 743 Investments an. Das zumindest ergab das neue Startup-Barometer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Die Zahl der Investments erreicht damit in Deutschland einen neuen ...

