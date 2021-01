Wien (www.fondscheck.de) - Die starke Nachfrage nach Themenfonds in Europa wird anhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme eine Studie des Analysehauses Cerulli. Der Studie zufolge seien themenspezifischen Aktienprodukten in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres europaweit rund 89 Millionen Euro zugeflossen. Das sei mehr als drei Mal so viel wie 2019. In Summe würden Cerulli zufolge mittlerweile mehr als 500 Milliarden Euro in Themenfonds stecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...