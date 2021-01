Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - 2021 wird ein chancenreiches Jahr, wenn auch mit Einschränkungen - davon ist Christian Riemann, Fondsmanager bei La Française Asset Management, überzeugt."Aktien sind eine der wichtigsten Anlageklassen in diesem Jahr, auch wenn der Aktienmarkt auf die Unterstützung der Geld- und Fiskalpolitik angewiesen sein wird." Zudem werde es darauf ankommen, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie so zu dosieren, dass sich der wirtschaftliche Schaden in Grenzen halte. Mit Blick auf die medizinischen Fortschritte und einer damit einhergehenden dynamischen Konjunkturentwicklung seien Aktien im Jahr 2021 die voraussichtlich erfolgreichste Anlageklasse unter den Klassikern. ...

