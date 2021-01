Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Verlauf die Zuwächse wieder etwas eingegrenzt notiert. Der ATX tendierte gegen 14.35 Uhr mit plus 0,54 Prozent bei 2.982,44 Punkten, nachdem er im bisherigen Tageshoch schon einen Aufschlag von mehr als einem Prozent aufgewiesen hatte. Am Nachmittag standen enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten im Blickfeld der Akteure. In den Vereinigten Staaten stiegen in der ...

