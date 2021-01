BAYER wird die zweite Industriewette dieses Jahres im DAX. Weitgehend unabhängig von der Konjunktur oder den Zinsen und auch der Epidemie. Die Ausgangslage ist bekannt, aber die Herausforderungen werden in Leverkusen unterschiedlich interpretiert. Der Ausgangswert sind 51 Mrd. € Marktwert. Das MONSANTO-Risiko steht noch nicht endgültig fest, enthält jedoch zwei Konsequenzen: 1. Eine eventuelle Nachzahlung als Schadensersatz, wenn der amerikanische Einzelrichter sich endlich entscheidet. 2. Die Konsequenz für die BAYER-Bilanz mit dem endgültigen Wert von MONSANTO als Aktivposten. Eine umfangreiche Abschreibung des Goodwills ist sicher, dürfte aber über mehrere Jahre zu verteilen sein. Das hängt davon ab, ob MONSANTO in seinem Geschäft mit Genprodukten große Teile dieser Risiken auffangen kann. Der zurzeit gültige Risikowert liegt bei 20 bis 22 Mrd. €. Er ist nicht liquiditätswirksam, sondern beschädigt lediglich die Bilanz. Nach New Yorker Maßstäben liegt der BAYER-Wert inklusive MONSANTO bei 70 bis 72 Mrd. €. Ursprünglich waren es knapp 90 Mrd. €. Ebenfalls aus Leverkusen: Ohne weiteren Umbau der Struktur wird es nicht gehen. Ob ein größerer Deal versucht wird, ist eine reine Mutfrage. Darin riskiert CEO Baumann Kopf und Kragen (Originalton). Das rechnerische KGV liegt bei 8,2 für dieses Jahr. Es wäre das tiefste KGV für BAYER aller Zeiten …



