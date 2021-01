Prada Cup: Qualifikation für America's Cup

Der America's Cup zählt zu den bekanntesten Wettbewerben des Segelsports. Die älteste Segelregatta findet dieses Jahr zum 36. Mal statt, und zwar in Auckland in Neuseeland. Ausgetragen wurde der America's Cup erstmals im Jahr 1851. Er gilt als die älteste Trophäe im internationalen Sport und fand noch 45 Jahre vor den Olympischen Spielen der Neuzeit statt. In der Nacht zum 15. Januar 2021 fällt der Startschuss der Herausforderer im vorausgehenden Prada Cup. Denn nur der Gewinner des Prada Cups wird gegen den Verteidiger im America's Cup antreten.

Zu den drei Herausforderer zählen dieses Jahr Italien mit Patrizio Bertellis Luna Rossa Prada Pirelli, der New York Yacht Club American Magic und das britische Ineos Team UK.

Älteste internationale Trophy

Seinen Ursprung hatte die Segelregatta rund um die britische Insel Isle of Wight im Jahr 1851. Die erste Gewinnerin war die Yacht America des New York Yacht Club, von der der Segelwettbewerb seinen Namen bekam.

