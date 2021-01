Die Futures auf wichtige US-Indizes signalisieren am Donnerstag einen etwas freundlicheren Handelsauftakt in New York. Die Hauptthemen unter den Anlegern sind das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und die jüngsten Jobdaten. Daneben gibt es News zu möglichen neuen Impfstoffen gegen das Coronavirus und die anstehenden Quartalszahlen der US-Großbanken. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

