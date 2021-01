DJ Bund gibt Startschuss für europaweite Wasserstoff-Förderung

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Unternehmen können ab sofort Förderanträge für grenzüberschreitende Wasserstoff-Projekte einreichen. Bis zum 19. Februar werden entsprechende Vorhaben-Skizzen angenommen, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Dabei geht es um Förderungen von Technologien zur Herstellung von grünem Wasserstoff, des Infrastruktur-Ausbaus bis hin zur Nutzung von Wasserstoff.

Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Konsortiums, eines sogenannten IPCEI ("Important Projects of Common European Interest"). Projekte können sowohl in den Bereichen Industrie als auch Mobilität beantragt werden, zum Beispiel im Bereich Brennstoffzellen. "Wir setzen konsequent die Nationale Wasserstoffstrategie um", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Damit stärken wir in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit die Innovationsfähigkeit und globale Wettbewerbsfähigkeit - und schaffen neue Arbeitsplätze in Deutschland."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2021 09:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.