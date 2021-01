Stephane Bancel glaubt nicht an eine Welt ohne Corona. "Wir werden mit diesem Virus leben müssen", so der Moderna-Chef am Mittwoch auf der JPMorgan Healthcare Conference. "SARS-CoV-2 wird nicht verschwinden." Doch Bancel hatte auch ein paar aufmunternde Worte in Bezug auf die Virus-Mutationen parat.Laut Bancel werden die Gesundheitsbehörden ständig nach neuen Varianten des Virus Ausschau halten müssen. Wissenschaftler könnten dann versuchten, die Impfstoffe anzupassen, so der Moderna-Chef.Die Sorge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...