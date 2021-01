Samsung hat seine neuen Topmodelle Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra offiziell vorgestellt. Wir erklären, was drinsteckt, wie teuer sie sind und inwiefern sie sich unterscheiden. Früher als jemals zuvor hat Samsung seine neue Galaxy-S-Klasse im Zuge eines virtuellen Unpacked-Events enthüllt. Bisher hatte der Branchenprimus seine neuen Topmodelle stets zwischen Februar und März präsentiert, bei der S21-Serie sei man mit der Entwicklung trotz der Corona-Pandemie früher fertig geworden, sodass die Gerät schon im Januar erscheinen könnten, so Samsung. Damit liegt der Launch ...

