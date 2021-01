Twilio ist eines der Cloud-Unternehmen, die in der Coronakrise einen richtigen Boost erfahren haben. Das Papier notiert aktuell knapp 200 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Und ein Ende der Rallye scheint nicht in Sicht zu sein.Gestern markierte das Papier ein neues Rekordhoch bei 281,95 Dollar. Grund war ein Analystenkommentar von Stifel. Der Analyst J. Parker nahm das Covering der Twilio-Aktie mit der Einstufung "Kaufen" auf. Parker unterstrich Twilios starke Positionierung in der Branche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...