Original-Research: Klondike Gold Corp. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp.

Unternehmen: Klondike Gold Corp.

ISIN: CA4989033010



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.01.2021

Kursziel: 0.85

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 0,80 auf CAD 0,85.

Zusammenfassung:

Das Management hat kürzlich die ersten Ziele für die Bohrkampagne 2021 festgelegt. Klondike ist für das Jahr vollständig finanziert und möchte seine normale Bohrleistung verdoppeln, sofern die Einschränkungen von Covid-19 die Explorationsaktivitäten nicht stark beeinträchtigen. Der Fokus hat sich eindeutig auf eine erste Ressourcenschätzung (RE) verlagert, die jetzt für 2022 vorgesehen ist, und die Lone Star-Zone des Unternehmens sollte die erforderlichen Daten liefern. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem neuen Kursziel von C$0,85 (zuvor: C$0,80).

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 0.80 to CAD 0.85.



Abstract:

Management recently outlined the initial targets for the 2021 drilling campaign. Klondike is fully funded for the year and wants to double its normal drilling meterage, if covid-19 restrictions do not severely blunt exploration activities. The focus has clearly shifted towards a maiden resource estimate (RE) now envisioned for 2022, and the company's Lone Star zone is primed to deliver the required data. We remain Buy-rated on Klondike with a revised C$0.85 target price (old: C$0.80).

