Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise ITM Power. Das Unternehmen wird mit Linde die weltweit größte PEM-Elektrolyseur-Anlage entstehen lassen. Der Elektrolyseur soll im Chemiepark Leune in Deutschland realisiert werden. Bei den Verkäufen steht BioNTech im Fokus. Nach ersten Tests und Erkenntnissen sieht es danach aus, als würde der entwickelte Impfstoff auch gegen die in Großbritannien und Südafrika entdeckte Mutation wirken.