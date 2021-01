Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

VGG8959N1069 Tottenham Acquisition I Ltd. 14.01.2021 US1856341029 Clene Inc. 15.01.2021 Tausch 1:1

US8388841046 BTRS Holdings Inc. 14.01.2021 US11778X1046 BTRS Holdings Inc. 15.01.2021 Tausch 1:1

