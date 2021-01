FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 28. Januar:

FREITAG, DEN 15. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zehnder, Umsatz 2020

12:45 USA: JPMorgan Chase, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

15:00 FRA: Bouygues, Capital Markets Day

DEU: BMW Roundtable mit Vertriebschef Pieter Nota und Vertriebsausblick auf 2021 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/20

03:00 CHN: BIP Q4/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/20

08:00 GBR: BIP 11/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/20

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/20

14:30 USA: Empire State Index 01/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/20

15:15 USA: Industrieproduktion 12/20

16:00 USA: Lagerbestände 11/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

01:15 USA: Ansprache des künftigen US-Präsidenten Joe Biden zu seinen Plänen für ein Corona-Hilfspaket 09:00 DEU: Sitzung Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags 09:30 Abschluss digitaler "Handelsblatt"-Energie-Gipfel zum Thema "Aufbruch in eine neue Energiewelt" 10:00 DEU: Rostock Port, Online-Pk zu Umschlagergebnissen 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021 10:00 DEU: Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) Pk zum Markt für Bio-Lebensmittel 10:30 DEU: NordLB Ausblick auf die volkswirtschaftliche Entwicklung im neuen Jahr 18:00 DEU: Beginn des 33. Parteitags der CDU Deutschland - erstmals voll digital + 1900 Rede CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer anschließend

+ Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (digital) + Bericht des Generalsekretärs Paul Ziemiak

+ Grußwort des CSU-Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (digital) + Grußwort des Präsidenten der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk (digital) + ca. 21 Uhr Ende des ersten Plenartages

DEU: Außenminister Heiko Maas trifft den Außenminister Montenegros, ?or?e Radulovic PRT: Besuch der EU-Kommission zum Beginn der portugiesischen Ratspräsidentschaft FRA: Neuer Autokonzern Stellantis: Hersteller PSA und Fiat Chrysler wollen am Samstag (16.1.) Megafusion abschließen MONTAG, DEN 18. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/20

08:00 ESP: Repsol, Q4 Umsatz

12:15 GBR: RSA Insurance Group, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 GBR: Rio Tinto, Operation Report 2020

FRA: Stellantis - Erster Handelstag in Mailand und Paris, in New York ab 19.1.21 TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: BIP Q4/20

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/20 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: 2. Verhandlungsrunde Metall-und Elektroindustrie in den Tarifgebieten NRW, Baden-Württemberg und Küste HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 19. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Telefonica Deutschland, Strategie Update 2021 (online) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 DEU: VDA, Jahres-Pk (online)

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen

22:30 AST: BHP Group, Production Report 1. Halbjahr

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

PRT: EDP, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Halliburton, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 11/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Allianz veröffentlicht "Risikobarometer" zu den größten Gefahren für Unternehmen 10:00 EUR: Online-Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister GBR/CHE: Das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor MITTWOCH, DEN 20. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Tele Columbus, außerordentliche Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahres-Pk (online) 10:30 DEU: Schott, Jahres-Pk

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:15 USA: United Airlines Holding, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 30 Jahre, Volumen 1,5 Mrd EUR 16:00 USA: NAHB-Index 01/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie und des Handelsverbandes Möbel und Küchen zur Lage der deutschen Möbelbranche 17:00 DEU: Online: Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) zu Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Klimaschutz - Beschleunigt oder ausgebremst?, Berlin 18:00 USA: Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, Washington DEU: Internationale Grüne Woche 2021 (online), Berlin

DONNERSTAG, DEN 21. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahresumsatz

08:00 GBR: Sage Group, Q1 Umsatz

14:00 DEU: Hymer, Online-Pk u.a. zu Produktneuheiten

14:00 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen

15:00 DEU: Eurocontrol "Hardtalk" mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr zur Corona-Krise 22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:10 USA: IBM, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

SWE: Sandvik, Q4-Zahlen

SWE: Investor, Jahreszahlen

USA: Keycorp, Q4-Zahlen

USA: Pets at Home Group, Q3 Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/20 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 01/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 01/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 11/20

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 01/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

CHE: Pressekonferenz des Weltwirtschaftsforums. Die Organisation richtet vom 25. Januar an die "Davos Agenda" aus, eine Online-Konferenz, die anstelle der traditionellen Jahresversammlung in Davos tritt. 11:00 DEU: Online-Pk der Offshore-Windenergiebranche für die nächste Legislaturperiode EUR: Corona international - EU-Videogipfel zur Corona-Koordinierung 18:00 EU-Videogipfel zu Corona

FREITAG, DEN 22. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/20

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 01/21

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/20

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/21 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien, ESM, EFSF, Griechenland EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Türkei

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern

MONTAG, DEN 25. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kimberly Clark, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 AUT: Industrieproduktion 11/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 01/21

10:00 POL: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: CFNA-Index 12/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 01/21

SONSTIGE TERMINE

CHE: Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums

DIENSTAG, DEN 26. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

09:15 CHE: BC Jura, Jahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life Asset Management, Economic Outlook 2021 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

22:05 USA: Capital One, Q4-Zahlen

22:10 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: LVMH, Jahreszahlen

USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

USA: General Electric, Q4-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

USA: Advanced Micro Devices, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/20

14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 11/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/21

MITTWOCH, DEN 27. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Software, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Zahlen

07:00 NLD: KPN, Jahreszahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:55 USA: VF Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q4-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:10 USA: Facebook, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Boeing, Q4-Zahlen

USA: Whirlpool, Q4-Zahlen

USA: Corning, Q4-Zahlen

USA: Lam Research, Q2-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (vorläufig) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen (vdek) zur Gesundheitspolitik 2021, Berlin 11:30 DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Streit zwischen der Gewerkschaft Verdi und Amazon zu Sonntagsarbeit in der Weihnachtszeit, Leipzig DONNERSTAG, DEN 28. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin 10:00 DEU: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ZVEI, Jahresauftrakt-Pk (online) 11:00 DEU: Sparda-Bank Hessen, Bilanz-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Jahreszahlen

FIN: Elisa, Jahreszahlen

GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

USA: Dow, Q4-Zahlen

USA: McDonald's, Q4-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

USA: Danaher, Q4-Zahlen

USA: Nucor, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 01/21 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/21

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 01/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/20 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 12/20

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 12/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: Jahres-Pk IG Metall u.a. zu Mitgliederentwicklung und aktueller Tarifrunde 10:00 DEU: Jahres-Pk Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) 10:00 DEU: Online-Jahres-Pk Caravaning Industrie Verband °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi