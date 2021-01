Die Politik in den USA spielt heute die Musik, zu der die Aktienkurse tanzen. Ein neues Konjunkturpaket in Höhe von mindestens zwei Billionen US-Dollar soll kommen. Ob auf die laufende Börsenparty allerdings irgendwann der Kater folgt, darüber wird auch die Zinsentwicklung in den USA mitentscheiden, die seit Wochen fast unbemerkt von der allgemeinen Marktdiskussion nach oben zeigt. Bei 0,15 Prozent, die man aktuell auf eine Festgeldanlage in zweijährigen US-Staatsanleihen erhält, wird zwar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...