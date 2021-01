EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

14.01.2021

Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) wird Mitglied der Marriott International STARS und Luminous Preferred-Travel-Agency-Programme Zürich, 14.01.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie Mitglied der Marriott International STARS und Luminous Programme wird. Die Programme ermöglichen es ASMALLWORLD, seinen Kunden bei Hotelaufenthalten in teilnehmenden Marriott Hotels zusätzliche Benefits anzubieten. Kunden können dabei wählen, ob sie die Buchungen über das Onlineportal ASMALLWORLD Collection vornehmen oder sich von einem Travel Designer von ASMALLWORLD Private, dem hauseigenen Reisebüro, beraten lassen. Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie Mitglied der Marriot International STARS und Luminous Programme wird. Beide Programme sind nur auf Einladung von Marriott International einigen ausgewählten Reisebüros zugänglich. Die Teilnahme an den Programmen ermöglicht es der ASMALLWORLD Collection, die Anzahl der Hotels, die Kunden online buchen können, weiter zu erhöhen und ihnen gleichzeitig zusätzliche Vergünstigungen bei Aufenthalten in teilnehmenden Marriott International Hotels zu bieten. Hotels können online über die ASMALLWORLD Collection (www.asmallworldcollection.com) oder mit Beratung von einem Travel Designer über ASMALLWORLD Private (www.asmallworldprivate.com) gebucht werden. Marriott International STARS und Luminous - Preferred-Travel-Agency-Programme mit vielen Vorteilen Marriott International STARS und Luminous sind Preferred-Travel-Agency-Programme, welche ausgewählten Reisebüros auf Einladung von Marriott spezielle Buchungskonditionen anbieten. Beide Programme ermöglichen es den teilnehmenden Reisebüros, ihren Kunden bei Aufenthalten in den teilnehmenden Hotels verschiedene Benefits anzubieten. Zu diesen Benefits gehören kostenlose Zimmer-Upgrades, frühes Einchecken, spätes Auschecken, kostenloses Frühstück für zwei Personen und/oder Hotelguthaben während des Aufenthaltes. Das STARS Programm umfasst dabei Hotels von The Ritz Carlton, St Regis, The Luxury Collection, Bvlgari, Ritz-Carlton Reserve & Edition und das Luminous Programm umfasst Hotels von W Hotels, JW Marriott, Autograph Collection Hotels, Marriott Hotels, Westin, Le Meridien, Renaissance und Tribute Portfolio. Das Angebot der ASMALLWORLD Collection wächst weiter Durch den Beitritt zu Marriott International STARS und Luminous kann die ASMALLWORLD Collection die Anzahl der angebotenen Hotels weiter ausbauen, was für Kunden zu einer breiteren Auswahl an hochklassigen Hotels führen wird. ASMALLWORLD wird den beiden Programmen heute beitreten und der Ausbau der Hotels wird in den kommenden Wochen kontinuierlich vorangetrieben und die Kundenvorteile werden dann für alle neuen Hotels nach Aufschaltung verfügbar sein. Für Kunden, welche über einen ASMALLWORLD Private Travel Designer buchen, werden die STARS und Luminous Vorteile ab sofort für alle teilnehmenden Hotels verfügbar sein. Die ASMALLWORLD Collection bietet derzeit mehr als 780 der besten Hotels der Welt und das Unternehmen wird diese Liste in naher Zukunft auf 1.200 Hotels erweitern. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Löwenstrasse 40

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

