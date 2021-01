Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 14. Januar 2021

Partners Group meldet für das Jahr 2020 solides Wachstum des verwalteten Vermögens trotz COVID-19 und gibt einen zuversichtlichen Ausblick für das Jahr 2021

Kapitalzusagen in Höhe von USD 16 Mrd. im Jahr 2020

Gesamtes verwaltetes Vermögen steht bei USD 109 Mrd. zum 31. Dezember 2020

Gesamtinvestitionen von USD 9 Mrd. über alle Anlageklassen hinweg im Jahr 2020

Robuste Investitionspipeline für das Jahr 2021

Erwartete Kundennachfragein Höhe von USD 16 bis 20 Mrd. für das Jahr 2021

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt in den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2020 von seiner internationalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 16.0 Mrd. (2019: USD 16.5 Mrd.). Das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens stieg zum 31. Dezember 2020 auf USD 109.1 Mrd. an (31. Dezember 2019: USD 94.1 Mrd.), was ohne Berücksichtigung von Fremdwährungseffekten einem zugrundeliegenden Wachstum von 11% entspricht (inklusive Fremdwährungseffekte: 16%).

Aufgrund der durch COVID-19 ausgelösten Marktverwerfungen verlangsamten sich die Investitionsaktivitäten im Jahr 2020. Partners Group investierte insgesamt USD 8.6 Mrd. (2019: USD 14.8 Mrd.) für seine Kundschaft über alle Anlageklassen der Privatmärkte hinweg, wobei die Mehrheit der Investitionen in Q1 und Q4 getätigt wurden. Mit Blick auf das Jahr 2021 weist das Unternehmen eine robuste Investitionspipeline auf.

Entwicklung des verwalteten Vermögens im Jahr 2020

Partners Group erhielt über sämtliche Anlageklassen der Privatmärkte und Programmtypen hinweg neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 16.0 Mrd. (kommunizierte erwartete Bandbreite für das Jahr 2020: USD 12 bis 15 Mrd.). 42% der gesamten Zuflüsse stammten von traditionellen Privatmarktprogrammen und 58% von Kapitalzusagen aus massgeschneiderten Privatmarktlösungen in einer oder mehreren Anlageklassen, welche Mandate und semi-liquide permanente Programme umfassen.

Die Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen beliefen sich auf USD -6.2 Mrd., während die Kapitalrückflüsse aus semi-liquiden permanenten Programmen USD -2.0 Mrd. umfassten (kommunizierte erwartete Bandbreite für Tail-Down-Effekte und Kapitalrückflüsse für das Jahr 2020: USD -7.5 bis -9.0 Mrd.). Trotz COVID-19 überstiegen die Zuflüsse in semi-liquide permanente Programme die Rückflüsse um USD 1.7 Mrd. und trugen somit zum Wachstum des verwalteten Vermögens bei.

Obwohl Partners Groups Investmentportfolio im ersten Halbjahr 2020 gewissen Schwankungen ausgesetzt war, gewährleistete die erfolgreiche Umsetzung der Investitionsstrategie Stabilität über diesen Zeitraum und erleichterte im zweiten Halbjahr eine rasche Rückkehr zum Wachstum. Diese Erholung beeinflusste die Wert- und Investitionsentwicklungen bestimmter Anlageprogramme und führte zu einem positiven Beitrag in Höhe von USD 2.2 Mrd. am verwalteten Vermögen. Fremdwährungseffekte beeinflussten das Wachstum des verwalteten Vermögens mit USD 4.9 Mrd. positiv. Die starke Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar war Haupttreiber dieser Entwicklung. Entsprechend stieg das verwaltete Vermögen insgesamt um netto USD 15.0 Mrd. an, was eine Wachstumsrate von 16% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2020 teilt sich wie folgt auf: USD 52 Mrd. Private Equity (48%), USD 25 Mrd. Private Debt (23%), USD 17 Mrd. Real Estate (15%) sowie USD 16 Mrd. Private Infrastructure (14%).

USD 9 Mrd. investiert im Jahr 2020

Partners Group investierte gesamthaft USD 8.6 Mrd. (2019: USD 14.8 Mrd.) für seine Kundschaft in alle Anlageklassen der Privatmärkte. Das Unternehmen investierte USD 5.7 Mrd. (67% des Gesamtinvestitionsvolumens) in Direkttransaktionen, wovon USD 3.7 Mrd. in Form von Eigenkapital direkt in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie USD 2.1 Mrd. in Form von Unternehmenskrediten investiert wurden. Neben den Direktanlagen wurden insgesamt USD 2.8 Mrd. (33% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte Portfolioanlagen investiert. Diese umfassten Investitionen in global diversifizierte Privatmarktportfolios im Sekundärmarkt und Kapitalzusagen an ausgewählte Privatmarktmanager.

David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir sind nach wie vor überzeugt, dass unser bestehendes Investmentportfolio sowohl kurz- als auch langfristig sehr gut aufgestellt ist. Während der ökonomische Ausblick für das Jahr 2021 unsicher bleibt, konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere transformative Investitionsstrategie, mit welcher wir wachsende Unternehmen in Sektoren weiterentwickeln, die von strukturellen Veränderungen profitieren. Im vierten Quartal 2020 konnten wir eine Stabilisierung der Transaktionsmärkte feststellen und haben das Jahr 2021 mit einer robusten Investitionspipeline begonnen."

Ausblick auf die Kundennachfrage für das Jahr 2021

Partners Group erwartet Kapitalzusagen von USD 16 bis 20 Mrd. sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen Investitionsprogrammen und Kapitalrückflüsse aus semi-liquiden permanenten Programmen in Höhe von ungefähr USD -9.5 Mrd. Es wird erwartet, dass sich die Kapitalzusagen gleichmässig über alle Programmtypen, von massgeschneiderten Mandatslösungen über das breite Angebot an semi-liquiden permanenten Anlagemöglichkeiten bis hin zu traditionellen Privatmarktprogrammen, verteilen.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "Wir sind hinsichtlich unseres mittel- bis langfristigen Wachstumsausblicks zuversichtlich, da unsere Investoren ihre Allokationen zu Privatmärkten weiter ausbauen. Die erwarteten Kapitalzusagen für das Jahr 2021 beruhen auf der Annahme, dass sich die gegenwärtigen Unsicherheiten aufgrund von COVID-19 im Laufe des Jahres weiterreduzieren.Unabhängig davon sind wir bestens positioniert, um nachhaltig attraktive Renditen zu erzielen und für Investoren der bevorzugte Partner zu sein. Unsere massgeschneiderten Lösungen und ausgezeichneter Service bleiben dabei ein Unterscheidungsmerkmal."

Heutige Telefonkonferenz

Das Management von Partners Group wird heute um 18.15 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten Kontaktpersonen an.

Wichtige Termine 2021

16. März 2021 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2020 12. Mai 2021 Generalversammlung für Aktionärinnen und Aktionäre 15. Juli 2021 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni 2021 7. September 2021 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2021

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit über USD 145 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure und ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über USD 109 Mrd. zum 31. Dezember 2020 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com