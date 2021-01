Der S&P500 steht vor einem massiven Anstieg in 2021. Der US-Markt bleibt weiter spannend. Dabei ist der S&P500 als Leitindex gut gewappnet für weitere Gewinne. Die Dampflock steht am Anfang der Fahrt. Aussichten für den S&P500 Während die Aussichten auf die Wirtschaft der Vereinigten Staaten, insbesondere auf mittlere Sicht, weiterhin optimistisch bleiben, sehen manche FED Mitglieder sogar einen GDP von 5% in diesem Jahr. Der Pandemie strotzend, ...

