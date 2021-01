Die Wiener Börse hat am Donnerstag fester geschlossen. Der ATX legte um 0,91 Prozent auf 2.993,42 Punkte zu. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive internationale Anlegerstimmung als Unterstützungsfaktor für den heimischen Aktienmarkt. Die Aussicht auf ein zwei Billionen US-Dollar schweres Konjunkturhilfsprogramm in den USA in der Coronakrise beflügelte die europäischen Leitbörsen und die Wall ...

