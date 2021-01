DJ XETRA-SCHLUSS/DAX pausiert weiter unter 14.000er Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Dabei pendelte das Kursbarometer DAX um die 14.000er Marke und schloss 0,4 Prozent höher bei 13.989 Punkten. Seit Tagen ist zu beobachten, dass Rücksetzer am Aktienmarkt bereits schnell Käufer an die Börse bringen, über der runden Marke zeigt sich jedoch Abgabebereitschaft. Bereits den vierten Tag in Folge schloss der Index knapp unter der runden Marke. Weiterhin lasten Corona-Pandemie und Lockdown auf dem Sentiment der Investoren, auf der anderen Seite will niemand den Moment verpassen, wenn wieder in Urlaub gefahren werden kann und der Konsum der vergangenen Monate nachgeholt wird. Diese Aussicht dürfte den Aktienmarkt beflügeln.

Nach mauem 2020 soll BIP 2021 kräftig wachsen

Der Blick zurück zeigte, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 2020 preis- und kalenderbereinigt um 5,3 Prozent geschrumpft war. Damit ist Deutschland nach Einschätzung von Martin Moryson, Chefvolkswirt der DWS für Europa, noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Bereits im dritten Quartal vergangenen Jahres wuchs die deutsche Wirtschaft wieder fulminant. Sollte es zu keinen wesentlichen Revisionen kommen, so dürfte auch das vierte Quartal ein positives Wachstum aufweisen. Auch wenn der Lockdown nun in die Verlängerung gehen dürfte, sollte die Wirtschaft in diesem Jahr wieder kräftig wachsen. Damit wäre Deutschlands "schnellste Rezession" schon im Sommer endgültig Geschichte.

Autowerte europaweit gesucht

Die Aktien der europäischen Automobilhersteller waren europaweit gesucht, davon profitierten auch die deutschen Werte wie VW (plus 5 Prozent) und Continental (plus 1,4 Prozent). Nach den guten Geschäftszahlen von Dienstag häuften sich positive Analystenkommentare zu der Aktie der Deutschen Post, für die ging es um 3,2 Prozent nach oben. Für weiteres Wachstum sammelte Shop Apotheke Geld über eine Wandelanleihe am Kapitalmarkt ein, die Aktie ging 4,3 Prozent schwächer aus dem Handel. Der MDAX notierte in diesem Jahr einmal mehr auf Rekordhoch, hier legte die Aktie des Index-Schwergewichtes Airbus um 4,7 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,5 (Vortag: 70,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,68 (Vortag: 3,42) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und elf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.988,70 +0,35% +1,97% DAX-Future 13.971,00 +0,22% +2,29% XDAX 13.983,15 +0,22% +2,30% MDAX 31.572,08 +0,84% +2,52% TecDAX 3.291,92 -0,05% +2,46% SDAX 15.385,97 +0,81% +4,21% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,82% +34 ===

